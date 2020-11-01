حرق خيام المتظاهرين في البصرة العراقية.. واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن

2020/11/01 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر محلية في محافظة البصرة عن حدوث صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية، مساء السبت، بعد قيام قوات مكافحة الشغب بفض الاعتصام وحرق خيام المتظاهرين، في محاولة منها لفتح الطرق الرئيسية في المدينة وخاصة الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة.

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