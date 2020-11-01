2020/11/01 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قام باحثون يابانيون من جامعة كيوشو وشركة تصنيع أجهزة طبية باجراء اختبارا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد باستخدام دودة القز والتي يتوقع ان تكون نتائجها جيدة لمعالجة انتشار فيروس كورونا.



حيث كشفت الاختبارات أن نوعا محددا بين 450 نوعا من ديدان القز التي تمت دراستها في جامعة كيوشو ويمكنها أن ينتج بروتينا يستخدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تختبر دودة القز لانتاج لقاح فيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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