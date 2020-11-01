الدوري الإسباني.. برشلونة يتعثر أمام ألافيس

2020/11/01 | 01:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – سقط برشلونة في فخ التعادل بهدف لمثله مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



وسجل لويس ريوخا هدف ألافيس في الدقيقة 31، فيما أدرك أنطوان جريزمان التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63.



بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط من 6 مباريات، ويحتل المركز […]

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برشلونة يتعثر أمام ألافيس وكالة الصحافة المستقلة.

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