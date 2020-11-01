2020/11/01 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – تحدث المدافع العراقي الشاب محمد مصطفى، لاعب الفجيرة الإماراتي، عن قصة احترافه مع “الذئاب” الذي انتقل إليه هذا الموسم، وتساءل عن عدم اهتمام وسائل الإعلام العراقية بأخباره.



الفجيرة أعلن تعاقده مع محمد مصطفى (21 عاما) في يوليو/تموز الماضي، كلاعب مقيم، وذلك بعد تألقه مع نادي دبا الحصن.



وقال محمد مصطفى: “بدايتي كانت مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد مصطفى لاعب الفجيرة: لماذا لا يهتم بي الإعلام العراقي؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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