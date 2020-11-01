الافيس يجبر برشلونة على التعادل في الليغا

2020/11/01 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

واصل برشلونة نزيف النقاط، بالتعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليغا، بعد خسارة الجولة الماضية الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد.

وسجل لبرشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقة 64، بينما سجل هدف ديبورتيفو ألافيس لويس ريوخا في الدقيقة 31.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 8 محتلا المركز 12، متساويا مع ديبورتيفو ألافيس الذي يقبع في المركز 13، متخلفا بفارق الأهداف عن البلوجرانا.

المصدر: كورة

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