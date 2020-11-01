أمر الله بالاحسان الي ذوي القربي.. قراءة جديدة - محمد الصادق

2020/11/01 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الصادق ان اعتبار القرآن والسنة مصدرين منفصلين للتشريع امر لا يساعد علي فهم النصوص الشرعية لانهما في الحقيقة مصدر واحد، ولذلك من اهم القواعد الاصولية التي توصل اليها الامام الشافعي رضي الله عنه هي ان السنة مبيّنة للقرآن، لا تنسخه ولا ينسخها،وان افضل السبل لفهم الاحكام الدينية هي حينما نجد نصوص في السنة توافق في معناها نصوصا في القرآن،فهنا يتضح المعني بصورة جلية، لان الله تعالي ي ......





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