الكورونا المتجددة كل 100 عام! - مشعل يسار

2020/11/01 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار +++++++++حين يجري الحديث حول لقاح مسموم وموبوء بخلايا سرطانية وأمراض كالفصام (الشيزوفرينيا) وأمراض أخرى، لقاحٍ مأخوذ من أجنة أطفال لم يولدوا لأبوين مريضين لأجل أن يفيد في العلاج (!) من فيروس كوفيد-19، يتذكر المرء عام 1918، حين توفي 65 مليون شخص رسمياً بسبب الإنفلونزا الإسبانية.



ولكن السبب الحقيقي لتلك الوفيات الهائلة – كما يظهر من واقع الأمور - كان التطعيمات حيث كان الناس يُجبرون كما الآن أيضا ......





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