إشهار الكتاب النقدي أدب الرحلات المعاصر بمنظور ذرائعي للناقدة الدكتورة عبير خالد يحيي - عبير خالد يحيي

2020/11/01 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_خالد_يحيي إتصنيف العمل : نقد أدبي 24؛142 سم 1442 هجري/ 2021 ميلادي.



رقم الإيداع : 1754 /2020I.S.B.N :978-977-728-336-6 العمل يقع في 142 صفحة من القطع قياس 17×24يتضمن :- الإهداء- وتقديم للعمل بقلم الروائي المصري حمدي البطران / رئيس شعبة أدب الرحلات في اتحاد كتّاب مصر - الباب الأول : القسم النظري : تعريف ب: أولًا: الرواية المعاصرة ثانيًا: أدب الرحلة المعاصر< ......





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