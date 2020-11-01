البرتغال تعيد فرض إجراءات العزل العام

2020/11/01 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت البرتغال، إعادة فرض إجراءات العزل العام اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني في معظم أنحاء البلاد.

وأبلغت الحكومة البرتغالية المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم باستثناء الخروج للعمل أو الدراسة أو التسوق، كما أمرت الشركات بالتحول لنظام العمل عن بعد، بحسب رويترز.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن الإجراءات ستغطي 121 بلدية بما في ذلك لشبونة وبورتو.



وتضم المناطق التي يشملها الإغلاق نحو 70 في المئة من سكان البرتغال البالغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة.

جاء ذلك بعد يوم من بلوغ الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم رقما قياسيا. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرتغال 141279 في حين بلغت الوفيات 2507، لكن حالات الإصابة اليومية سجلت رقما قياسيا أمس الجمعة بلغ 4656 قبل أن تعود إلى 4007 اليوم السبت.

المصدر: سبوتنيك

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