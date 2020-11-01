2020/11/01 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ تعاقد النجم المصري محمد رمضان ، منذ عدة أشهر ، علي بطولة مسلسل ” موسى” ومن المقرر عرضه فى دراما رمضان 2021 ، وتشاركه البطولة الفنانة المصرية سمية الخشاب ، بعد غياب 3 سنوات عن الدراما التليفزيونية.



كما يشارك فى مسلسل “موسى” باسم سمرة و شيرين رضا وصبري فوزا و ياسمين رئيس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراما رمضان 2021..



محمد رمضان يجسد شخصية صعيدى فى مسلسل “موسى” وكالة الصحافة المستقلة.

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