بإخطار من تطبيق.. نائبة رئيس الوزراء الكندي تحجر نفسها

2020/11/01 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، السبت، أنها وضعت نفسها في الحجْر الصحي إثر تلقّيها إخطارا من تطبيق على هاتفها المحمول مخصص لمكافحة كوفيد-19.

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