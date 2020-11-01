الاسبوع المقبل.. الشروع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/01 | 02:42 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

رجح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان البرلمان سيشرع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل القانون الحالي بداية الاسبوع المقبل.

وقال المسعودي، في تصريح صحفي : ان "تعطيل قانون المحكمة الاتحادية يعني تعطيل العملية الانتخابية وسيترك فراغا دستوريا واضحاً"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية عازمة على اكمال قانون المحكمة الاتحادية بعد ان اكملت قانون الانتخابات ليتم الانتهاء من اركان العملية الانتخابية ونقل الكرة من ملعب البرلمان الى الحكومة ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات للشروع بعملية الاستعداد للانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في شهر حزيران من العام المقبل".

واضاف، ان "البرلمان امام اتجاهين في ما يخص المحكمة الاتحادية اولهما مشروع قانون تعديل المحكمة الاتحادية مقدم من رئاسة الجمهورية، تمت قراءته قراءة اولى، واتجاه اخر تشريع قانون من قبل البرلمان تمت قراءته قراءة اولى وثانية ويحتاج الى التصويت فقط باغلبية 220 صوتا برلمانيا ".

المسعودي اكد، "عزم مجلس النواب حسم موضوع قانون المحكمة الاتحادية خلال شهر تشرين الثاني المقبل، لكي لا يبقى شيء في عهدة البرلمان متعلق بالانتخابات المبكرة ".

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