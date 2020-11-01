بلاسخارت تبدي ارتياحها لتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين

2020/11/01 | 02:42 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، عن ارتياحها الشديد لتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين بكل مهنية وإنسانية، مؤكدة أن المرحلة الحالية شهدت فرقاً واضحاً في التعامل مع التظاهرات، واختلافاً كبيراً عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، للممثلة الأممية، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون المتنامي بين العراق والأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان، الى جانب مناقشة الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعي والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي.

وأكد الأعرجي، بحسب بيان لمكتبه، أن "توجيهات الحكومة برئاسة الكاظمي، كانت خارطة طريق للتعامل مع مطالب المواطنين وفهم رسالتهم".

وأثنى الأعرجي على "تعاون المتظاهرين ورغبتهم في إعادة الحياة الطبيعية الى مركز العاصمة بغداد"، مشيدا بـ"الانضباط العالي للقوات الأمنية، الى جانب حفاظها على أمن وسلامة

المتظاهرين".

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