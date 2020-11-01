التفسير النفسي لزيارات مسؤولي النظام الى ساحة التحرير - جلال الصباغ

2020/11/01 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ بقيت ساحة التحرير وسط بغداد تشكل كابوسا مرعبا لسلطة الاسلام السياسي طوال عام كامل من عمر انتفاضة أكتوبر، وجميع المسؤولين في دولة الطوائف والمحاصصة والنهب والقتل كانت احلامهم عبارة عن رغبات مكبوتة بالانتصار على الجماهير وإزالة اي معلم او مظهر يذكرهم بمحاصرتهم في منطقتهم الخضراء من قبل الجماهير التي لا يفصلها سوى نهر دجلة عنهم.



بعد ما حققته الانتفاضة منذ انطلاقها ولغاية الخامس والعشرين من أك ......





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