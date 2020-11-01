المسلمون في أزمة - نهاد أبو غوش

2020/11/01 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_أبو_غوش • نهاد أبو غوشأخطأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في تصريحه أن "الإسلام في أزمة"، فقد دفع ذلك التصريح العناصر الانتهازية والمتسلقة، وصيادي الفرص، والمصطادين في المستنقعات والمياه العكرة إلى الإيحاء أن ماكرون يقصد الإيمان والعقائد الإسلامية، فهذه مسائل تتعلق بقناعات الناس ويصعب البرهنة عليها أو إقناع الجميع بها، ولو تحدث أحدهم فقال أن الإسلام في أزمة مشيرا إلى تعدد وتنافر الاجتهادات الفقهية والت ......





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