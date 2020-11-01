2020/11/01 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

بدأت بغداد «جولة جديدة» من المفاوضات مع شركة سيمنز الالمانية لتطوير منظومة الكهرباء ونصب محطات جديدة للطاقة والمضي نحو تأسيس شامل للقطاع في البلاد وانهاء مشكلة الانقطاعات المستمرة.



وقال عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي، لـ«الصباح»: إن «الكهرباء في البلاد تحتاج إلى شركات جديدة تدخل الى خط الاستثمار، وفي هذا المجال فإن هناك لقاءات جدية وحوارات مع شركة سيمنز الألمانية في مجال استثمار الطاقة ونصب محطات كهربائية جديدة».



واضاف «هناك العديد من الشركات سيكون لها وجود في الفترة المقبلة لوجود الكثير من المشاريع التي من الممكن أن تنجز خلال الفترة المقبلة»، كاشفا في الوقت نفسه، عن «وجود مشاريع بسيطة قيد الإنجاز على الرغم من الازمة المالية وتأثيرها في الوضع الحالي» .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جولة من المفاوضات مـع «سيمنز» ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جولة من المفاوضات مـع «سيمنز» ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).