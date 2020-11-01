اليوم.. استئناف مفاوضات سد النهضة

2020/11/01 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخرطوم: وكالات

تستأنف الحكومة السودانية، اليوم مفاوضات سد النهضة، بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا

والسودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا) في بيان رسمي: «تستأنف الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بين وزراء شؤون المياه في الدول

الثلاث حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي 27 تشرين الاول، برئاسة السيدة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد

الأفريقي».

وأضافت الوكالة: «توافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير

لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية اب

الماضي».

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