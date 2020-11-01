كومان يكشف أسباب تعادل برشلونة أمام ألافيس

2020/11/01 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن البارسا يهدر الكثير من الفرص المحققة، مشيرًا إلى قلقه بشأن الأداء الهجومي أمام مرمى الخصم.

وتحدث كومان في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد تعادل برشلونة وديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله في منافسات الجولة الثامنة لليجا.

وقال كومان: "أنا قلق من الأداء في خط الهجوم، الأمر لا يتعلق بموقف أو تركيز ولكن بتحقيق المزيد من النجاح والفاعلية أمام المرمى، لقد حدث لنا ذلك ضد يوفنتوس واليوم أيضًا، بالإضافة إلى أننا منحنا ألافيس فرصة لتسجيل هدفهم".

وأضاف: "لكن إذا صنعنا العديد من الفرص فلا يمكننا إهدارها كثيرًا، إذا صنعت فرصًا وسجلت واحدة فقط، فهذا ليس جيدًا".

وبشأن التغييرات، أردف: "لم أكن سعيدًا بالشوط الأول، أجريت 3 تغييرات لأنني لم أكن سعيدًا، وكان هناك بعض اللاعبين ببطاقات صفراء".

وواصل كومان: الشوط الأول كان معقدًا لأنهم أغلقوا المساحات جيدًا، يجب أن تكون وتيرة الكرة أعلى، على الرغم من ضعف أداءنا في الشوط الأول كانت لدينا فرص".

وتابع الهولندي: "وفي الشوط الثاني كان هناك المزيد من الفرص لكن لم ننجح في تسجيلها ولم ننجح في تسجيلها أيضًا أمام يوفنتوس (في دوري الأبطال بالجولة الثانية)".

وعن استبدال أنسو فاتي، أستطرد كومان: إذا انتقدتني سابقاً لأني أجريت تغييرات في وقت متأخر، فاليوم أجريتها بين الشوطين، كان هناك أشخاص على مقاعد البدلاء لديهم القدرة على التسجيل، أردت تغيير الأمور للفوز بالمباراة".

وبسؤاله عن ميسي وكونه ليس على ما يرام، أكمل:"بالطبع أشعر بالقلق لأننا أضفنا نقطتين فقط من 12، أعتقد أن المباراة كانت بشكل عام مقبولة للغاية".

وأكد: "سأكون أكثر قلقاً إذا لم نخلق الفرص، يجب أن يكون لدينا أداء أفضل أمام المرمى التمريرة الأخيرة، اللمسة الأخيرة، لا يمكن أن نهدر الكثير من الفرص ونحن أهدرنا الكثير بالفعل".

وأتم كومان: لا يمكن لفريق مثل برشلونة أن يخلق الكثير من الفرص ويسجل هدف واحد فقط سددنا العديد من الكرات على المرمى لكن جميعها كانت تصطدم بدفاع الخصم الذي كان متكتلا في الدفاع".

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