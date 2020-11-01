2020/11/01 | 03:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- حكمت هيئة محلفين في تكساس، الجمعة، على شركة “أبل” بدفع 503 ملايين دولار، بتهمة انتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات “فيرنت إكس”.



وتناولت المعركة القضائية بين شركة “فيرنت إكس” ومقرها في نيفادا ومجموعة “أبل”، مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة مثل “آيفون” و”آيباد” و”آيبود تاتش” وفقا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغريم “أبل” 503 ملايين دولار بتهمة “سرقة براءة اختراع” وكالة الصحافة المستقلة.

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