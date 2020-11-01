2020/11/01 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ترغب كندا في زيادة عدد المهاجرين إليها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتعويض تراجع عدد المهاجرين خلال 2020 بسبب وباء كوفيد-19، وفق ما أعلن وزير الهجرة.



وأفاد ماركو منديسينو أن بلده يعتزم استقبال أكثر من 1,2 مليون مهاجر بين 2021 و2023، أي بزيادة نحو 200 ألف مهاجر عن العدد الذي حُدّد قبل الأزمة الوبائية.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تعلن رغبتها باستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين وكالة الصحافة المستقلة.

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