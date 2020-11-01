كيف تطور فيروس كورونا ؟ وكيف أصبح اكثر انتشاراً

2020/11/01 | 03:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … كشفت دراسة امريكية حول تطور فيروس كورونا وسرعة انتشار عدوته بشكل سريع بين الناس حول العالم.



وبحسب الدراسة فإن فيروس كورونا يشهد طفرات جينية بشكل مستمر، وهذا الأمر هو الذي يزيدُ على الأرجح من سرعة انتقال العدوى بين الاشخاص حول العالم.



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