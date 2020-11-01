لماذا أصبحت عدوى كورونا أسرع انتقالا؟ علماء يرجحون السبب

2020/11/01 | 03:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/-كشفت دراسة أميركية حديثة، أن فيروس كورونا المستجد يشهد طفرات جينية بشكل مستمر، وهذا الأمر هو الذي يزيدُ على الأرجح من سرعة انتقال العدوى التي تسبب مرض “كوفيد 19”.



وبحسب الدراسة التي نشرت في صحيفة “إم بيو” العلمية”، وشملت عينة من 5 آلاف مريض بكورونا، في هيوستن بولاية تكساس، فإن هذه الطفرات الجينية تشكل عاملا […]

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