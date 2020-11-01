2020/11/01 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

وقعت بغداد مع القاهرة 15 مذكرة وبرنامج تعاون في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.



وانعقدت اللجنة امس الاحد ببغداد في اول اجتماع لها، منذ 31 عاما، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وسط ترحيب عراقي كبير بالضيوف المصريين وتطلع لتعاون اوسع.

وشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين العراقي والمصري، بينما عقد الجانبان جلسات ولقاءات تضمنت مباحثات تهم المصالح المشتركة بين بغداد والقاهرة.

وأشاد الكاظمي، في مستهل الاجتماع «بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات ستراتيجية تخدم مصلحة البلدين»، مثمنا «موقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي».

وعبّر الكاظمي عن سعادته «لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، إذ سيجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية».

وأكد «أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار»، داعيا «الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد والقاهرة توقعان 15 مذكرة وبرنامج تعاون) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد والقاهرة توقعان 15 مذكرة وبرنامج تعاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).