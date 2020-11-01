2020/11/01 | 03:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- سجّلت بريطانيا أكثر من مليون إصابة بكوفيد 19 منذ بدء تفشي فيروس كورونا المتسجد، حيث تم الإبلاغ عن نحو 22 ألف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيانات رسمية السبت.



وسجّلت بريطانيا ما مجموعه 1011660 إصابة بكوفيد-19، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بـ326 حالة ليبلغ العدد الإجمالي إلى 46555، في حصيلة هي الأعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرقام مقلقة..



بريطانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام مقلقة.. بريطانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام مقلقة.. بريطانيا تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).