بايدن يستهدف الناخبين الشباب بلعبة

2020/11/01 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة في الثالث من نوفمبر القادم، دخلت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، عالم الألعاب الإلكترونية، في محاولة لاستهداف فئة الشباب من روادها.

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