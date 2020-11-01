إعادة فتح «التحرير» و «الجمهورية»

2020/11/01 | 04:21 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، إعادة افتتاح جسر الجمهورية وساحة التحرير وسط بغداد، وذكرت الخلية أن «الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية باشرت في ساحة التحرير ومقترباتها وشارعي الرشيد والسعدون وساحة الطيران وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي»، وأشارت إلى أن «الحركة بدأت صباحاً مِن الكرخ إلى الرصافة على جسر الجمهورية وما زالت الجهود الخدمية مستمرة».

وعلق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن فتح ساحة التحرير وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وقال في تغريدة، عبر منصة «تويتر»: إن «شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية».

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