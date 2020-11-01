بعد مهاجمة إردوغان لماكرون.. باريس تعيد سفيرها إلى أنقرة في مهمة محددة

2020/11/01 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، السبت، عن أن باريس ستُعيد سفيرها لدى تركيا إلى أنقرة، الأحد، للحصول منها على "إيضاحات"، بعد أسبوع على استدعائه إثر هجمات لفظية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استهدفت نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

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