مصر السيسى ورياح الإقليم - عبدالجواد سيد

2020/11/01 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد لايمكن فصل تخبط سياسات مصر السيسى الداخلية ، عن تخبط سياستها الخارجية ، التخبط والغموض، فى الداخل كما فى الخارج ، حيث تتنازع مصر اليوم ثلاث نظم إقليمية ، دون صدور أى إشارة عن أى نظام قد تتبع ، وفى أى طريق سوف تسير، طريق الجامعة العربية، أم المشرق الجديد ، أم شرق المتوسط؟ مرت الجامعة العر ......





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