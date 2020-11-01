2020/11/01 | 05:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغنية وطنية جديدة للفنان العراقي كاظم الساهر تلهب مواقع التواصل الاجتماعي العراقي.



أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، أغنية وطنية جديدة بعنوان “عراقنا”، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه “يهديها إلى الشعب العراقي”، وتعبر كلمات الأغنية -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو… كاظم الساهر: هديتي أتمنى أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق وكالة الصحافة المستقلة.

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