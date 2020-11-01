"الشعبويات" يغذي بعضها بعضا... وكذا التطرف الديني والقومي

2020/11/01 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الشعبوية" تتغذى بـ"الشعبوية" على الضفة الأخرى، والتطرف اليميني هنا يغذي التطرف الديني هناك، ويتغذى به كذلك، أما الخاسر الأكبر في "صراع الأديان" و"صدام الحضارات"، فهي شعوب مختلف هذه الدول، التي لا ناقة لها ولا جمل في "حوار الطرشان" هذا

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