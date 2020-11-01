2020/11/01 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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ارتفع الريال الإيراني إلى أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي يوم السبت بدعم من ضخ البنك المركزي أموالا، وآمال تخفيف العقوبات الأمريكية بعد فوز محتمل لجو بايدن.



وذكر موقع “بونباست دوت كوم” للصرف الأجنبي أن الدولار يباع بنحو 268 ألف ريال في السوق غير الرسمية انخفاضا من 281 ألف ريال يوم الجمعة.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر صرف الريال الايراني مقابل الدولار الامريكي على امل فوز بايدن وكالة الصحافة المستقلة.

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