اكثر من 90 مليون ناخب امريكي صوتوا فيما المنافسة على اشدها بين ترامب وبايدن

2020/11/01 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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صوت اكثر من 90 مليون أمريكي، حسب بيانات ، للتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية نشرت يوم امس السبت ، فيما يقوم الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، بمحاولاتهما الأخيرة لجذب الناخبين.



ويمثل عدد المصوتين مبكرا، رقما قياسيا جديدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بلغ حوالي 65% من إجمالي المشاركين في انتخابات العام 2016، […]

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