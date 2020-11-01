العالم يعيد حساباته بشأن كورونا

2020/11/01 | 06:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع عودة عدوى فيروس كورونا المستجد للتفشي في بقاع عدة حول العالم، عادت دول كثيرة لفرض إجراءات في محاولة للحد من انتشار الفيروس على أراضيها، تصل إلى الإغلاق التام، أو حتى فحص الشعب بأكمله، في بعض الحالات.

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