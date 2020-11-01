سنة أولى ثورة.. المطلبي هو سياسي

2020/11/01 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن النجاح بإحداث تغيير على مستوى السلطة عندما تختزل الأزمة بسوء الإدارة.المطلوب برنامج سياسي ومطالب سياسية واضحة وجبهة سياسية تجمع من يقتنع بها من الثوار ومن يلاقيهم من السياسيين، سواء السياديين أو التائبين منهم

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