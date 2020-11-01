2020/11/01 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل أرسنال المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 6 مباريات، متقدما بفارق نقطتين على يونايتد، الذي لعب 5 مباريات ويحتل المركز الـ15.



موعد المباراة والقنوات وتنطلق مباراة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مانشستر يونايتد ضد أرسنال..



موعد المباراة والقنوات الناقلة وكالة الصحافة المستقلة.

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