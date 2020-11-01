2020/11/01 | 07:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجار قرب محل وسط بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، إصابة مدني جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة ببغداد.

وذكرت الخلية في بيان نشر في وقت متاخر مساء أمس السبت، 31 تشرين الأول 2020، أن "مدنيا اصيب بإنفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في تقاطع الشروق بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد".واضاف البيان أن "الحادث ادى أيضا الى حصول أضرار مادية في مكتب الخطوط الجوية الإماراتية الذي يقع قرب التقاطع".

وكان مصدر امني أفاد بوقوع انفجار لعبوة ناسفة على محل لبيع المشروبات الكحولية قرب عمارة الشروق في شارع سلمان فائق، مبينا ان الانفجار اسفر عن اضرار مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في الكرادة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).