2020/11/01 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت السلطات السعودية إيقاف ضابط برتبة فريق في الأجهزة الحكومية بعد حصوله على رشوة بمبلغ 400 مليون ريال (نحو 106 ملايين دولار) في إحدى أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد مؤخرا.



وأفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة”، السبت، بـ”إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات، ومدير إحدى الشركات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايقاف ضابط برتبة فريق بعد حصوله على رشوة في السعودية وكالة الصحافة المستقلة.

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