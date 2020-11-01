2020/11/01 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-فاجأت مجلة “هالو” البريطانية متابعيها بتقرير عن حفل زفاف الامير هاري وميغان ماركل الملكي، كشفت خلاله عن أسرار تنشر للمرة الاولى عن فستان الزفاف.



وأشار التقرير الى ان ميغان هي من دفعت ثمن فستان الزفاف من أموالها الخاصة، وبلغت قيمته 110 آلاف جنيه إسترليني أي ما يتجاوز 142 ألف دولار.



وأشارت الصحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف أسرار صادمة عن زفاف الأمير هاري وميغان وكالة الصحافة المستقلة.

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