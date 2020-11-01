2020/11/01 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- توفي السبت اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب المصري، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وأصيب اللواء محمد إبراهيم (مواليد 1954) بالفيروس منذ عدة أيام وتم حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.



ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب، الفقيد مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مرشح في البرلمان المصري بكورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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