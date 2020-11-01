2020/11/01 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يتعافى معظم الأشخاص من فيروس كورونا دون الحاجة إلى الرعاية الطبية داخل المستشفيات، وذلك في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة، أما في حال ظهور أعراض شديدة للفيروس، فيجب طلب الرعاية الصحية العاجلة.



وفي حال ظهور أي من الأعراض التي تشي بالإصابة بفيروس كورونا مثل ارتفاع الحرارة أو السعال أو العطس، يجب اتباع الإجراءات الاحترازية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل طرق لتعافي من فيروس كورونا في البيت وكالة الصحافة المستقلة.

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