ما هو المطار الملعون الذي تم افتتاحه في ألمانيا

2020/11/01 | 08:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكد مسؤولون ألمان، أن المطار الجديد في العاصمة برلين سيفتح أبوابه بعدما تعرض المشروع لعقبات كثيرة دفعت كثيرين إلى وصفه بـ”المشؤوم”.



وبحسب تقارير صحفية، فإن مطار “براندنبورغ” تأخر عن الموعد الذي كان مقررا لاكتماله بما يقارب عقدا من الزمن.



ولم تقف المتاعب عند هذا الحد، لأن ميزانية المشروع تطلبت إنفاق 4 مليارات يورو […]

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