2020/11/01 | 08:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- مكون شائع في العديد من الأطعمة والمشروبات، وتظهر الأبحاث أن النعناع له العديد من الفوائد الصحية، تأتي من تطبيقه على الجلد أو استنشاق رائحته أو تناوله على شكل كبسولة.



ووفقاً لما ذكره موقع “healthline” إليكم أهم الفوائد الصحية للنعناع.



– يمتلك النعناع كميات معقولة من العديد من العناصر الغذائية وهو مصدر جيد بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد رائعة لـ النعناع عند تناوله يومياً وكالة الصحافة المستقلة.

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