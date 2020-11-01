"قسم خاص للطائرات بدون طيار".. البنتاغون يدرب عناصره لمواجهة "الدرونز"

2020/11/01 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدريب أفرادها على مواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار، وتطوير نظام مشترك، وفقا لما نقله موقع "ديفينس نيوز" عن مسؤول بقسم جديد مخصص لمواجهة أنظمة الطائرات الصغيرة بدون طيار.

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