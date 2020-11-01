2020/11/01 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يعاني الكثير من الأشخاص من غازات البطن، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، وفقا لما نشره موقع mayo clinc.



وتوجد عدة أسباب أخرى مثل الإمساك، و القرحة الهضمية، وفقدان الشهية، والقلق، والتدخين، واحتباس الماء، و احتباس الهواء ، و الإفراط في تناول الطعام، وعسر الهضم ، ومتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وانقطاع الطمث، ومتلازمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصفات طبيعية للقضاء على غازات البطن سريعاً وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصفات طبيعية للقضاء على غازات البطن سريعاً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصفات طبيعية للقضاء على غازات البطن سريعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).