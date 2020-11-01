المالية النيابية توضح بشأن المبالغ اللازمة لتغطية رواتب الموظفين

2020/11/01 | 08:26 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن إجمالي المبالغ اللازمة للحكومة لتغطية رواتب الموظفين، مؤكدة أنه بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020.

وقال عضو اللجنة النائب، جمال كوجر، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، إن الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد رواتب الموظفين، مبينا ان "الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها".

وأوضح ان "القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر".

وأشار كوجر، إلى ان مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض.

ر.إ

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