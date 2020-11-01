2020/11/01 | 08:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يعد إصابة الهاتف بفيروسات خطيرة من أسوأ المشكلات التى قد يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية على الإطلاق، حيث تشكل الفيروسات خطرا كبيرا على المستخدمين، لا يتوقف عند الخطر التقنى من إتلاف الهاتف أو البطارية أو بطء أدائه فقط، وإنما يمتد إلى اختراق البيانات المهمة للمستخدمين من الصور الخاصة والفيديوهات والبيانات التى تشكل خطرا كبيرا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل الطرق لمنع فيروسات الهواتف واختراقها وكالة الصحافة المستقلة.

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