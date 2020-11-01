2020/11/01 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشف مقطع فيديو صادم للحظة التي يتم فيها انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال بقوة 7.0 درجات أودى بحياة أشخاص في تركيا واليونان.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة ديلي ستار، مجموعة من الشبان تصفق وتهتف، وهم يسحبون امرأة على قيد الحياة من بين حطام مبنى منهار.



وبدا أن الناجية من أسفل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحظة انتشال سيدة من تحت أنقاض زلزال ازمير – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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