انكلترا تستعد لـ «إغلاق تام» لوقف انتشار «كورونا» السريع

2020/11/01 | 08:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتستعد الحكومة البريطانية لإعلان إغلاق تام مجددا في انكلترا الأسبوع المقبل حتى الأول من كانون الأول، متخلية عن مقاربة محلية في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد كما أوردت عدة وسائل إعلام.وكتبت صحيفة «تايمز» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن خلال مؤتمر صحافي الاثنين عن إعادة إغلاق في انكلترا اعتبارا من الاربعاء وحتى الأول من كانون الأول. وقالت إن المتاجر غير الأساسية ستغلق لكن الحضانات والمدارس والجامعات ستبقى مفتوحة.وستبقى الحانات والمطاعم مغلقة على مدى أسابيع ما يوجه ضربة جديدة قوية لقطاع متضرر أساسا من جراء الوباء كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، مشيرة الى أن رئيس الوزراء المحافظ دفع من قبل مستشاريه العلميين الى التحرك من أجل «إنقاذ عيد الميلاد» الفترة الغالية على قلوب البريطانيين.لكن مصادر حكومية قالت للصحيفة ولصحيفة «تلغراف» أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد إذ أن جونسون يريد أولا أن يعقد اجتماعا للحكومة لضمان تأييد وزرائه.وإذا عمدت الى إعادة فرض الإغلاق مجددا، فان انكلترا ستتبع بذلك فرنسا التي أعلنت اغلاقا تاما حتى الأول من كانون الأول.وأعلنت بلجيكا أيضا الجمعة عن حجر اكثر تشددا في البلاد فيما شددت ألمانيا القيود السارية لابطاء انتشار الوباء.

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