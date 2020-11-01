محافظ البصرة يصدر توجيهاً بشأن الطرق المغلقة وطريق ديوان المحافظة

2020/11/01 | 08:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأصدر محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس السبت، توجيهاً بشأن الطرق المغلقة في المحافظة وطريق ديوان المحافظة، بعد افتتاح ساحة التحرير ببغداد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ البصرة وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن «أسعد العيداني وجه بفتح الطريق المؤدي إلى ديوان المحافظة قرب ساحة البحرية، ومنع غلق أي طريق آخر في المدينة».وفي وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية أمام حركة السيارات والمواطنين، بعد مرور عام كامل على إغلاقه.وقال قائد عمليات بغداد، فريق ركن قيس المحمداوي في شريط مصور، إن «الجسر تم فتحه بناء على طلب المتظاهرين، لإخراج العصابات وأصحاب المخدرات، وفتحه للتجارة وحركة العجلات، وهي مهمة جداً، وسنتفق على مكان ملائم للمتظاهرين من أجل نقل الخيام المتبقية إلى مكان آخر قريب من ساحة التحرير».وأشار إلى أن «وجود القوات الأمنية هو لحماية المتظاهرين، وكلمة التحام تقال للعدو وليس للمتظاهرين والقوات الأمنية، ووجودنا هو لحماية المتظاهرين وفرض القانون وفتح المحال التجارية في هذا المكان».ولفت إلى أنه «بتعاون المتظاهرين مع القوات الأمنية تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين، الذين يتاجرون بالمخدرات، ومستخدمي الرمانات، وإلقاء القبض على بؤرة أساءت للمتظاهرين».ومع بدء احتجاجات تشرين في الأول من أكتوبر تشرين من العام الماضي، أقدمت القوات الأمنية على غلق جسر الجمهورية وساحة التحرير.

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