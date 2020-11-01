العراق يعتزم استيراد روبوتات لمكافحة المتفجرات

2020/11/01 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرت المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، مباحثات مع احدى الدول الاوروبية لتزويدها بأجهزة حديثة.

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